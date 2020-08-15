Обнародованы запреты, которые будут действовать в кафе и ресторанах

Обнародованы запреты, которые будут применены в объектах общепита, а также в ресторанах, кафе, чайных домах на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджя, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир, а также Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Гёранбойского, Гёйгёльского районов во время обслуживания клиентов на открытом воздухе.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, использование кальянного оборудования и нахождение за каждым столом более 6 человек запрещено.