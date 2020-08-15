В Азербайджане возникла угроза засоления территорий площадью до 500 тысяч гектаров

В Азербайджане возникла угроза засоления территории площадью до 500 тысяч гектаров.

Об этом в субботу сказал Trend директор Института почвоведения и агрохимии Национальной академии наук Азербайджана Аловсат Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, в основном это территории на Кура-Аразской низменности, в Кюрдамирском, Зардабском, Сабирабадском, Саатлинском, Сальянском, Нефтчалинском районах.

Он добавил, что засоление почвы происходит из-за неправильного орошения.

Гулиев отметил необходимость создания кадастровой карты земель Азербайджана, где должны быть отражены пригодные и непригодные для сельского хозяйства земли.

"В то же время следует вести учет земельных ресурсов и определять их агроэкологическое состояние. Также необходимо предпринять комплексные меры, важнейшие из которых - экономия поливной воды и обеспечение ее правильного распределения", - сказал он.