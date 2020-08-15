TƏBİB о том, какую вакцину следует использовать против COVID-19

"В медицинском штабе идет серьезная работа над разработкой двух вакцин. Первая из них это вакцина против гриппа, а вторая - вакцина против COVİD-19, которая интересует весь мир".

Как передает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Она отметила, что вакцина должна быть абсолютно безопасной, утвержденной: "Против коронавируса нужно использовать вакцину, утвержденную ВОЗ".