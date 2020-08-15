https://news.day.az/society/1262556.html Хикмет Гаджиев: Окончательное решение об открытии торговых центров еще не принято
Хикмет Гаджиев: Окончательное решение об открытии торговых центров еще не принято
"Окончательное решение об открытии торговых центров еще не принято".
Как передает Day.Az, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.
Он отметил, что ограничения снимаются поэтапно: "Решение по этому вопросу будет принято в дальнейшем в зависимости от общественной активности граждан и соблюдения ими правил".
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