https://news.day.az/society/1270090.html В Баку, Сумгайыте и Абшероне приостановлена работа общественного транспорта - ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
В Баку, Сумгайыте и Абшероне приостановлена работа общественного транспорта - ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
В городах Баку, Сумгайыт и в Абшеронском районе, где действует ужесточенный особый карантинный режим, в выходные дни общественный транспорт не будет работать.
Как передает Day.Az, решение об этом принял Оперативный штаб при Кабинете министров.
Согласно принятому решению, с 00:00 12 сентября до 06:00 14 сентября в городах Баку, Сумгайыт и в Абшеронском районе работа общественного транспорта запрещена.
Отметим, что работа Бакинского метро возобновится в 06:00 14 сентября.
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