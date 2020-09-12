В Баку, Сумгайыте и Абшероне приостановлена работа общественного транспорта

В городах Баку, Сумгайыт и в Абшеронском районе, где действует ужесточенный особый карантинный режим, в выходные дни общественный транспорт не будет работать.

Как передает Day.Az, решение об этом принял Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно принятому решению, с 00:00 12 сентября до 06:00 14 сентября в городах Баку, Сумгайыт и в Абшеронском районе работа общественного транспорта запрещена.

Отметим, что работа Бакинского метро возобновится в 06:00 14 сентября.