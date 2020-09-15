https://news.day.az/society/1271165.html Опубликовано расписание школьных телеуроков на 16 сентября
Опубликовано расписание школьных телеуроков на 16 сентября
Опубликовано расписание школьных телеуроков на шестнадцатое сентября в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканале Mədəniyyət (Культура) и странице канала Təhsil (Образование) в Facebook
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.
Также видеоуроки можно посмотреть на YouTube-канале и странице видеоуроков в Facebook (https://video.edu.az/).
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