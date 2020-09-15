Опубликовано расписание школьных телеуроков на 16 сентября

Опубликовано расписание школьных телеуроков на шестнадцатое сентября в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканале Mədəniyyət (Культура) и странице канала Təhsil (Образование) в Facebook

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

Также видеоуроки можно посмотреть на YouTube-канале и странице видеоуроков в Facebook (https://video.edu.az/).