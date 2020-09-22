https://news.day.az/society/1272941.html В бакинском метро возникли проблемы в движении поездов - Причина
В бакинском метро возникли проблемы в движении поездов - Причина
"Из-за неисправности в схеме, обеспечивающей работу светофора, регулирующего движение поездов на участке между станциями "Нариман Нариманов" и "Улдуз", наблюдаются задержки в движении поездов Бакинского метрополитена".
Как сообщает Day.Az, об этом сказал начальник пресс-службы и отдела по связям с общественностью ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
По его словам, интервал движения некоторых поездов увеличился на 2-3 минуты: "А некоторые поезда работают в соответствии с интервалом, предусмотренным графиком".
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