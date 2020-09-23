В Азербайджане создан Совет по вопросам космоса

Кабинет министров принял решение о создании Совета по вопросам космоса Азербайджанской Республики, утверждении "Положения Совета по вопросам космоса Азербайджанской Республики" и "Состава Совета по вопросам космоса Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, cогласно решению, создается Совет по вопросам космоса Азербайджанской Республики, утверждены "Положение Совета по вопросам космоса Азербайджанской Республики" и его состав.