В Азербайджане на выпускных экзаменах не будут проверяться навыки речи на иностранных языках

В рамках выпускных экзаменов в будущем году планировалось проверять навыки речи по иностранному языку, однако в текущих условиях мы не сможем это сделать.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, для проверки навыков речи по иностранному языку требуются немалые технические и финансовые средства.

"Как известно, на данный момент наблюдается трудная ситуация. В данном направлении будут проведены работы по совершенствованию. К этому должна быть готова и общественность. Проведение мониторинговых экзаменов крайне важно для нас. К сожалению, из-за пандемии мы не смогли провести мониторинговые экзамены в 5-8 классах", - отметила Малейка Аббасзаде.