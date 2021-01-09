Таможня Азербайджана передала для нужд военнослужащих товары, лекарства и медоборудование на 7,6 млн манатов

В целях обеспечения снабжения военнослужащих Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана передал Министерству обороны и Государственной пограничной службе непродовольственные товары, лекарственные препараты и медицинское оборудование общей стоимостью 7,6 миллиона манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, акция прошла в целях обеспечения потребностей военнослужащих в непродовольственных товарах в связи с объявлением военного положения и частичной мобилизацией на территории Азербайджана с 28 сентября прошлого года, а также в целях внесения вклада в выполнение требований, вытекающих из закона Азербайджана "О военном положении".

Таким образом, через должностных лиц таможенных органов уполномоченным лицам Министерства обороны и Государственной пограничной службы Азербайджана были переданы непродовольственные товары стоимостью 4 743 276 манатов, изъятые в отдельное время в качестве предметов правонарушения, а также лекарственные препараты и медицинское оборудование на 2 948 414 манатов.

Акт передачи был осуществлен при участии сотрудников Генеральной прокуратуры Азербайджана.