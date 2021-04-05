Кадры самой восточной точки Азербайджана

На восточной оконечности Абшеронского полуострова расположена песчаная коса Шах Дили (Шахова коса), которую в своем объективе запечатлел фотограф Andre Jabali, передает Day.Az.

"Шахская коса является самой восточной точкой Азербайджана, дальше только море. Всегда, когда я видел ее на фотографиях со спутника, трудно было представить, насколько она "острая". Волны омывают ее с обеих сторон, делая ее форму настолько идеальной", - рассказывает Andre Jabali в Instagram, делясь в социальной сети нижеприведенными кадрами.

Фотограф также называет это место "мечтой интроверта".