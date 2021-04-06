В Худате вакцинированы более 8 тыс. человек

В городе Худате Хачмазского района Азербайджана на сегодняшний день от коронавируса вакцинированы свыше восьми тысяч человек.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в центральной районной больнице.

Процесс вакцинации в городе продолжается в соответствии со стратегией.

"В настоящее время в Худате вакцину получают люди старше 40 лет. С 18 января в городе вакцинировано более восьми тысяч человек", - сказали в больнице.

При этом серьезных осложнений у вакцинированных не наблюдалось.