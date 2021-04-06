https://news.day.az/society/1331740.html В Худате вакцинированы более 8 тыс. человек
В Худате вакцинированы более 8 тыс. человек
В городе Худате Хачмазского района Азербайджана на сегодняшний день от коронавируса вакцинированы свыше восьми тысяч человек.
Об этом сообщили во вторник Day.Az в центральной районной больнице.
Процесс вакцинации в городе продолжается в соответствии со стратегией.
"В настоящее время в Худате вакцину получают люди старше 40 лет. С 18 января в городе вакцинировано более восьми тысяч человек", - сказали в больнице.
При этом серьезных осложнений у вакцинированных не наблюдалось.
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