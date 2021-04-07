В Баку автомобиль врезался в фонарный столб, погиб водитель

В результате аварии в Сабунчинском районе Баку погиб один человек.

ДТП произошло в поселке Бина, сообщает Day.Az.

Алиев Азимамед Мазахир оглу 1986 года рождения потерял управление автомобилем марки Daewoo. Автомобиль не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

Водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, А.Алиев скончался.

По данному факту в Сабунчинском районном управлении полиции проводится расследование.