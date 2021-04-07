Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде и главы религиозных конфессий Азербайджана посетили в Агдаме могилы шехидов первой Карабахской войны.

Как передает Day.Az, в частности, они посетили могилу Национального героя Азербайджана Аллахверди Багирова, могилы других шехидов, прочитали молитвы.

Отметим, что главы религиозных конфессий Азербайджана седьмого апреля находятся в Агдаме. В поездке участвуют председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, члены Совета газиев УМК, глава Общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, руководитель Общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский, ординарий апостольской префектуры Римской католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете, руководитель Албано-удинской христианской общины Роберт Мобили.