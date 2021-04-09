Процесс вакцинации в Азербайджане идет быстрее, чем во многих развитых странах

Азербайджан принял все возможные меры с первого дня борьбы с пандемией коронавируса. Были предприняты важные шаги для охраны здоровья населения. Эти шаги находят отражение в обновлении инфраструктуры здравоохранения, а также приобретения нового оборудования для больниц.

Об этом Day.Az сказал член комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Мушвиг Мамедли.

По его словам, в Азербайджане, в отличие от многих других стран, есть стратегический подход к процессу вакцинации.

"Азербайджан преуспел в борьбе с COVID-19 за счет мобилизации системы здравоохранения, создания новой и улучшения существующей инфраструктуры. Наша страна начала процесс вакцинации одновременно с ведущими странами Европы и это заслуживает уважения", - считает он.

Как ведущая страна, продолжил депутат, Азербайджан принимает активное участие в глобальных инициативах.

"В борьбе с глобальным злом, коим является коронавирус, не должно быть эгоизма. Здесь очень важны солидарность и сотрудничество с международным сообществом. Азербайджан как председатель Движения неприсоединения, а также страна, руководствующаяся принципами взаимного уважения и справедливости в двусторонних отношениях, оказала соответствующую помощь как международным программам Всемирной организации здравоохранения, так и на двусторонней основе", - отметил парламентарий.

Наш собеседник напомнил, что на сегодняшний день в Азербайджане более 650 тысяч человек сделали прививку от коронавируса.

Вышеуказанное говорит о том, что наша страна не только вносит вклад в борьбу с глобальной пандемией, но и уделяет приоритетное внимание здоровью населения. Азербайджан выступил с инициативой в Совете ООН по правам человека для обеспечения справедливого распределения и доступа к вакцинам. В результате этих инициатив было принято соответствующее постановление. Наша страна также активно участвует во всех мероприятиях, проводимых ВОЗ. Мировые державы и международное сообщество видят и ценят вклад Азербайджана в общее благое дело", - заключил Мушвиг Мамедли.

Абдул Керимханов