https://news.day.az/society/1332847.html На бакинских улицах провели масштабную дезинфекцию
На бакинских улицах провели масштабную дезинфекцию
10 апреля в Баку и районах столицы при организации Исполнительной власти были проведены масштабная дезинфекция и работы по благоустройству, сообщает в субботу Day.Az.
Сотрудники коммунальных служб организовали мойку улиц и проспектов, в том числе тротуаров, бордюров, фонарных столбов, киосков и ограждений.
По рекомендации ИВ работники магазинов и объектов участвовали в мойке фасадов и витрин.
Также стартовали работы по уборке и мойке административных зданий управлений, организаций, туристических объектов.
На территории столицы высаживаются деревья и кусты, организована поливка зеленых насаждений.
Кроме того, ИВ провела в Баку 21-ю по счету дезинфекцию.
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