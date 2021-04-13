В реки Губадлинского района выпущены мальки форели

В реки Хякяри и Баргюшад на территории Губадлинского района выпущены мальки радужной форели.

Об этом сказал журналистам начальник Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирудин Алиев в рамках медиатура, организованного в Губадлинский район, сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, передает Day.Az.

По его словам, в реки выпущена 1 000 мальков весом 30-50 граммов каждый.

"Радужная форель внесена в Красную книгу Азербайджана. Форель будет быстро размножаться в полноводных реках Хякяри и Баргюшад", - сказал Алиев.