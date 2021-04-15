https://news.day.az/society/1334236.html Завершена выплата пенсий за апрель
Завершена выплата пенсий за апрель
Госфонд соцзащиты при министерстве труда и соцзащиты населения Азербайджана завершил выплату пенсий за апрель, сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд.
Выплата пенсий с 8 апреля началась с Баку, Сумгайыта и Абшеронского района. 15 апреля этот процесс завершился с охватом всех регионов страны, а также с выплатой лицам с правом получения пенсии на льготных условиях.
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