Завершена выплата пенсий за апрель

Госфонд соцзащиты при министерстве труда и соцзащиты населения Азербайджана завершил выплату пенсий за апрель, сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд.

Выплата пенсий с 8 апреля началась с Баку, Сумгайыта и Абшеронского района. 15 апреля этот процесс завершился с охватом всех регионов страны, а также с выплатой лицам с правом получения пенсии на льготных условиях.