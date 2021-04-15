https://news.day.az/society/1334276.html В общественных местах задержаны 17 активных больных коронавирусом
В общественных местах задержаны 17 активных больных коронавирусом
14 апреля сотрудниками органов внутренних дел в общественных местах были задержаны 17 больных коронавирусом. Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, с нарушителями была проведена разъяснительная беседа.
16 человек были возвращены домой для прохождения соответствующих медицинских процедур. Госпитализирован один человек с тяжелым течением болезни.
"Вновь призываем наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - заявили в пресс-службе МВД.
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