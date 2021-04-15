В Фонде «YAŞAT» открыт счет на имя новорожденного ребенка еще одного шехида

Фонд YAŞAT продолжает реализацию проекта, охватывающего детей шехидов, родившихся после Отечественной войны, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Были профинансированы расходы, связанные с рождением сына шехида Кямрана Кязымова - Кямрана.

Матери мальчика выплачено пособие в размере 1 000 манатов. Кроме того, на имя ребенка в банке будет открыт депозитный счет на 5 000 манатов, на которые регулярно будут начисляться проценты. Ребенок сможет снять сумму со своего счета по достижении 18-летнего возраста.

По договору, заключенному между банком и матерью ребенка шехида, в некоторых случаях она может обналичить эти средства раньше положенного срока. Также можно конвертировать эти деньги в любую валюту.

Напомним, что для упрощения процесса подачи заявок в Фонд YAŞAT и обеспечения прозрачности путем представления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.

Ознакомиться с деятельностью Фонда можно на портале:https://yashat.gov.az/report/tableau.