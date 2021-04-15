https://news.day.az/society/1334344.html Азербайджанские журналисты посетили Агдам - ФОТО
Азербайджанские журналисты посетили Агдам - ФОТО
Сегодня группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам.
Как передает Day.Az, участники поездки воочию увидят руины, которые остались от Агдама, разрушенного Арменией в период оккупации.
Журналисты будут проинформированы об объектах культурного наследия Азербайджана, уничтоженных армянами в этом районе.
Также участники поездки понаблюдают за процессом разминирования в Агдаме.
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