Азербайджанские журналисты посетили Агдам

Сегодня группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам.

Как передает Day.Az, участники поездки воочию увидят руины, которые остались от Агдама, разрушенного Арменией в период оккупации.

Журналисты будут проинформированы об объектах культурного наследия Азербайджана, уничтоженных армянами в этом районе.

Также участники поездки понаблюдают за процессом разминирования в Агдаме.