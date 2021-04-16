Более 1 500 человек получили вторую дозу вакцины от COVID-19 в одной из поликлиник Баку

На сегодня более 1 540 человек получили вторую дозу вакцины от коронавируса в поликлинике №2 Сабаильского района Баку, сообщили в пятницу Trend в этом медучреждении, передает Day.Az.

Процесс вакцинации продолжается в соответствии с принятой стратегией.

"В настоящее время в поликлинике продолжается вакцинация лиц старше 40 лет. В целом вакцину уже получил 4 771 человек, в том числе 51 - 16 апреля. Вторую дозу препарата получил 1 541 человек", - сказали в медучреждении.

Общее число вакцинированных в Азербайджане на сегодня составляет 1 271 781. Из них первую дозу вакцины получили 837 304, вторую дозу - 434 487 человек.