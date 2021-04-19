Армянка спела песню на азербайджанском языке

Армянка спела азербайджанскую песню на азербайджанском языке в Дманисском районе Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на caliber.az, большую часть населения Дманиси составляют азербайджанцы. Так, население района составляет 35 тыс. из которых 22 тыс. - азербайджанцы. Помимо азербайджанцев здесь проживают грузины, русские, украинцы, армяне, греки и представители других наций.

Местные жители отмечают, что за все время ни разу не возникало конфликтных ситуаций между представителями разных наций. Местная жительница армянского происхождения Люба Авдалян отметила, что выросла среди азербайджанцев и исполнила на чистом азербайджанском языке азербайджанскую песню (Azərbaycan qızıyam).

Подробнее в видеосюжете AzTV.