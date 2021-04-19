https://news.day.az/society/1335238.html В Физули обнаружили оружие и боеприпасы - ВИДЕО
В Физули обнаружили оружие и боеприпасы - ВИДЕО
Сотрудники полиции принимают превентивные меры по обнаружению оружия на освобожденных территориях.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в Физули на оставленных военных позициях обнаружены 1 пулемет, 5 автоматов, 14 ручных гранат, 42 минометных снаряда, 15 гранатометных снарядов, 47 автоматных магазинов, 5788 патронов разного калибра.
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