Мири Юсиф прошел вакцинацию от COVID-19

Народный артист Азербайджана Мири Юсиф (Мир Юсиф Мирбабаев) прошел вакцинацию от COVID-19. Об этом, как сообщает Day.Az, он написал на своей странице в социальной сети.

"Сделал прививку в поликлинике №1 Сабаильского района. Другого пути нет! Выражаю глубокую признательность профессиональным врачам. Призываю всех сделать прививку", - написал народный артист.