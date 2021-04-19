https://news.day.az/society/1335293.html Мири Юсиф прошел вакцинацию от COVID-19
Мири Юсиф прошел вакцинацию от COVID-19
Народный артист Азербайджана Мири Юсиф (Мир Юсиф Мирбабаев) прошел вакцинацию от COVID-19. Об этом, как сообщает Day.Az, он написал на своей странице в социальной сети.
"Сделал прививку в поликлинике №1 Сабаильского района. Другого пути нет! Выражаю глубокую признательность профессиональным врачам. Призываю всех сделать прививку", - написал народный артист.
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