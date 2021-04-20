https://news.day.az/society/1335522.html Стало известно о гибели пропавшего без вести азербайджанского военнослужащего - ФОТО
Стало известно о гибели пропавшего без вести азербайджанского военнослужащего - ФОТО
Стало известно о гибели азербайджанского солдата, пропавшего без вести во время Отечественной войны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, найдено тело жителя Гаджигабула Керимли Галасы Муслим оглу, пропавшего без вести в боях за Шушу 2 ноября прошлого года.
Отметим, что Галасы Керимли соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева награжден медалью "Отважный боец".
Информацию АПА подтвердили в Минобороны.
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