В Агдаме совершена кража из магазина на 20 тыс. манатов

Один из жителей Агдамского района обратился в районный отдел полиции и сообщил о том, что из его магазина в поселке Гузанлы совершена кража на 20 тыс. манатов.

Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Агдамского РОП на основании обращения гражданина, по подозрению в совершении кражи были задержаны житель Агджабединского района Расул Исмаилзаде и житель Агдамского района Эльгюн Мамедов. Украв из магазина 91 мобильный телефон, 8 ноутбуков и 6 планшетов, они причинили ущерб потерпевшему на сумму 20 тыс. манатов. Часть украденных вещей изъята в качестве материальных доказательств.

Расследование продолжается.