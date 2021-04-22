В этом году обезврежено почти 220 000 кг продукции, непригодной к употреблению

На основании выписки из "Единого информационного реестра проверок" в субъектах предпринимательства, осуществляющих деятельность на всех этапах цепи питания, в целом проведено 528 проверок в связи с требованиями безопасности пищевой продукции.

Как сообщили Day.Az в Агентстве по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики, в рамках осуществляемых контрольных мероприятий в соответствии с законодательством были приняты решения об административных взысканиях, обезвреживании, уничтожении, утилизации и ограничительных мерах.

За указанный период в ходе проверок в сфере продовольственной безопасности, ветеринарного и фитосанитарного контроля и импортно-экспортного контроля было уничтожено 775 229,206 кг, 83 838 литров и 6 398 единиц продукции, непригодной для потребления, обезврежено 219 459 кг, утилизировано 34 350 кг продукции.