https://news.day.az/society/1336332.html Учащийся с высокой температурой не был допущен на выпускной экзамен
Учащийся с высокой температурой не был допущен на выпускной экзамен
22 апреля Государственный экзаменационный центр провел очередные выпускные экзамены на уровне полного (11-летнего) среднего образования.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, по предварительным данным, один учащийся с высокой температурой не был допущен на экзамен в соответствии с заключением врача скорой медицинской помощи.
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