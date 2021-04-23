В Азербайджане представители ИВ и иностранец совершили убийство

Сотрудники полиции Джалилабадского района раскрыли убийство на основании информации о пропаже жителя района Абдуллаева Афлатуна Илтифат оглу (1963 г.р.) 18 апреля 2021 года.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Генпрокуратуры и МВД.

Установлены основательные подозрения в том, что А.Абдуллаева убили представитель ИВ района в селе Телке Махмудов Фамиль Азизага оглу, представитель ИВ в селе Сеидбазар Исмаилов Зейдулла Исмаил оглу и гражданин Турции Куртоглу Мехмет Али Исмет.

По факту в прокуратуре Джалилабадского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Фамиль Махмудов, Зейдулла Исмаилов и Мехмет Али Куртоглу задержаны в качестве подозреваемых и привлечены к следствию.

Согласно требованиям Уголовно-процессуального законодательства, сотрудники прокуратуры и полиции с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия, были назначены соответствующие экспертизы, изъяты вещественные доказательства, допрошены свидетели и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

Следствие продолжается.