Вдова шехида Рамалданова поделилась трогательной историей

Вдова шехида Бабека Рамалданова - Айгюн Рамалданова поделилась в социальных сетях историей, которая растопит ваше сердце, передает Day.Az.

"Хочу написать о чуде, которое расцвело у нас в саду, в Баку. Это цветок хары бюльбюль. 4 апреля у меня был день рождения. Впервые за последние 13 лет я не услышала поздравления от мужа. И не получила от него цветов. Правда, букеты я получила от родителей, сыновей, коллектива и своих учеников. Но не от Бабека. Позже я узнала, что моя коллега хотела подарить мне хары бюльбюль, но заказ не смогли бы привезти к 4 числу, еще она подумала, что я его приму неоднозначно - растрогаюсь. Но, как оказалось, мой цветок ждал меня у меня во дворе.

Обычно, я редко захожу в сад. За садом ухаживает мама. Но 16 апреля утром меня как будто вывели в сад, чтоб показать чудо. Я сразу позвала маму, чтоб спросить, видела ли она цветок. Мама без очков видит не очень хорошо, и она его просто не заметила. 16 апреля прошло ровно 6 месяцев, как Бабек стал шехидом, 6 месяцев как я не слышу его голоса. Бабек верил, что Аллах, Вселенная постоянно отправляют нам знаки, сообщения.

Нужно только быть чуточку внимательнее. Насколько я знаю, хары бюльбюль не растет на Абшероне, не приживается. А у нас он вырос среди камней и на не очень-то и плодородной почве. Разве это не знак?! Ведь недаром говорят - не говорите о шехидах как о мертвых.

Честно говоря, мне тяжело писать любую информацию о нем. Мы с сыном и страницу в Инстаграм поздно создали и каждая публикация для нас трудная. Но думаю, это должны увидеть многие, в том числе и семьи шехидов. Они с нами, они нас видят. Я вижу мужа в цветке, в символе победы. Он и в этот день рождения не оставил меня без цветов", - написала жена шехида.

Отметим, что полковник-лейтенант Бабек Рамалданов погиб 16 октября 2020 года в боях на физулинском направлении.