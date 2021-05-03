Врач рассказал о состоянии здоровья Арифа Гулиева

Состояние здоровья народного артиста Азербайджана Арифа Гулиева остается стабильно тяжелым.

Об этом сообщил реаниматолог Yeni klinika Эмиль Гасымов, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Он сообщил, что уже семь дней народному артисту проводят инвазивную искусственную вентиляцию легких.

"Мы делаем все возможное для улучшения его состояния", - добавил врач.

Отметим, что недавно заразившийся коронавирусом народный артист Ариф Гулиев был госпитализирован.