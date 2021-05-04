https://news.day.az/society/1339699.html Будет ли в этом году совершаться праздничный намаз в мечетях? - Отвечает УМК
Будет ли в этом году совершаться праздничный намаз в мечетях? - Отвечает УМК
Поскольку мечети в Азербайджане остаются закрытыми, в этот Рамазан коллективный намаз будет совершаться онлайн.
Об этом сообщил уполномоченный представитель Управления мусульман Кавказа по мечетям, расположенным в историко-культурном заповеднике "Ичеришехер" гаджи Сурхай Мамедли, передает Day.Az.
"Граждане могут совершить праздничный намаз дома со своими семьями. Надеюсь, что в будущем году мы не столкнемся с такой проблемой. Люди должны быть терпеливыми, ведь месяц Рамазан - показатель терпения", - добавил гаджи Сурхай.
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