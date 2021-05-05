https://news.day.az/society/1340096.html Заявление МВД в связи с аварией, в которой погиб Аслан Гусейнов
Заявление МВД в связи с аварией, в которой погиб Аслан Гусейнов
4 мая на участке дороги Баку - Газах в поселке Алят автомобиль BMW, управляемый певцом Асланом Гусейновым, врезался в грузовик "КамАЗ", за рулем которого находился житель столицы Г.Баширов, сообщает Day.Az со ссылкой на МВД.
А.Гусейнов скончался на месте от полученных травм.
Расследование ДТП проводит Главное следственное управление.
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