Заявление МВД в связи с аварией, в которой погиб Аслан Гусейнов

4 мая на участке дороги Баку - Газах в поселке Алят автомобиль BMW, управляемый певцом Асланом Гусейновым, врезался в грузовик "КамАЗ", за рулем которого находился житель столицы Г.Баширов, сообщает Day.Az со ссылкой на МВД.

А.Гусейнов скончался на месте от полученных травм.

Расследование ДТП проводит Главное следственное управление.