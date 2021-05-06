https://news.day.az/society/1340424.html Будут ли введены дополнительные ограничения на праздник Рамазан? - заявление замминистра
Будут ли введены дополнительные ограничения на праздник Рамазан? - заявление замминистра
На праздник Рамазан в Азербайджане не будет никаких дополнительных ограничений, кроме приостановки работы общественного транспорта.
Как передает Day.Az, об этом заявил на брифинге Оперативного штаба заместитель министра здравоохранения Теймур Мусаев.
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