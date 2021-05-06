https://news.day.az/society/1340593.html Первый заместитель главы ИВ Сабаильского района столицы уволена
Первый заместитель главы ИВ Сабаильского района столицы уволена
Уволена первый заместитель главы Исполнительной Власти Сабаильского района столицы Халида Байрамова.
Как сообщает Day.Az, соответствующий приказ подписал глава ИВ Сабаильского раойна Вугар Зейналов.
Сообщается, что Х.Байрамова была освобождена от занимаемой должности за недочеты в работе.
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