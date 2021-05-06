Первый заместитель главы ИВ Сабаильского района столицы

Уволена первый заместитель главы Исполнительной Власти Сабаильского района столицы Халида Байрамова.

Как сообщает Day.Az, соответствующий приказ подписал глава ИВ Сабаильского раойна Вугар Зейналов.

Сообщается, что Х.Байрамова была освобождена от занимаемой должности за недочеты в работе.