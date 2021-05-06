Упрощена процедура подачи заявки на признание иностранных дипломов

Агентство по обеспечению качества образования постоянно совершенствует систему электронных заявлений о признании иностранных дипломов с точки зрения удобства использования для граждан. На основании отзывов, поступающих от заявителей, в нее вносятся различные инновационные решения, дополнения и изменения.

Об этом, как передает Day.Az, Oxu.Az сообщили в структуре.

В рамках этой серии шагов агентство теперь запускает ссылку www.taninma.az, чтобы гражданам было легче подавать заявки на признание.

Воспользовавшись линком, граждане могут напрямую получить доступ к разделу признания официального сайта агентства и подробную информацию о процессе, подать заявку и проверить свои свидетельства.