https://news.day.az/society/1340857.html Скончался народный поэт Азербайджана Муса Ягуб
Скончался народный поэт Азербайджана Муса Ягуб
Скончался народный поэт Азербайджана Муса Ягуб.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, он скончался в возрасте 84 лет в Исмаиллинском районе.
Как сообщили Trend его близкие, Муса Ягуб будет похоронен в селе Буйнуз Исмаиллинского района.
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