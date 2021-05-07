Скончался народный поэт Азербайджана Муса Ягуб.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, он скончался в возрасте 84 лет в Исмаиллинском районе.

Как сообщили Trend его близкие, Муса Ягуб будет похоронен в селе Буйнуз Исмаиллинского района.