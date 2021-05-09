В Саатлы чайный дом работал в нарушение карантина

Сотрудники Саатлинского РОП выявили на территории района чайный дом, который функционировал в ночное время.

Как передает Day.Az со ссылкой на ширванскую региональную группу пресс-службы МВД Азербайджана, в отношении арендатора и посетителей заведения составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках.