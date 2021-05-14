В Газахском районе сгорела чайхана

В селе Даш Салахлы Газахского района в чайхане произошел пожар.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.

Сгорели деревянная обшивка сооружения общей площадью 27 кв. м и предметы, находившиеся внутри.

Близлежащие постройки были защищены от огня.

Пожар потушен.