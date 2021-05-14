https://news.day.az/society/1342562.html В Газахском районе сгорела чайхана
В Газахском районе сгорела чайхана
В селе Даш Салахлы Газахского района в чайхане произошел пожар.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.
Сгорели деревянная обшивка сооружения общей площадью 27 кв. м и предметы, находившиеся внутри.
Близлежащие постройки были защищены от огня.
Пожар потушен.
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