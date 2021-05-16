В Баку еще 7 автобусных маршрутов перейдут на карточную систему оплаты

В Баку еще 7 маршрутных линий переходят на карточную систему.

Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, с 17 по 20 мая к единой системе безналичной оплаты стоимости проезда будут интегрированы автобусы еще 7 маршрутных линий:

17.05.2021 года - маршруты №29 и 81;

18.05.2021 года - маршруты №71 и 83:

19.05.2021 года - маршруты №53 и 66;

20.05.2021 года - маршрут №31.

После этого проезд в указанных автобусах будет оплачиваться через "BakıKart" и общее число маршрутов, интегрированных к системе "BakıKart", достигнет 60.

Работа по переходу на безналичную систему оплаты продолжается и по другим регулярным маршрутам. В соответствии с рабочим процессом, будут поэтапно интегрированы в безналичную систему оплаты и другие маршрутные линии. Информация об этом будет предоставлена заранее.