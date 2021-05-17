Обнародованы результаты выпускных экзаменов, проведенных 22-23 апреля

Обнародованы результаты выпускных экзаменов, поведенных 22 и 23 апреля.

Об этом АПА сообщили в ГЭЦ, передает Day.Az.

Ознакомиться с результатами можно здесь:https://eservices.dim.gov.az/2021/netorta/