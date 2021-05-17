https://news.day.az/society/1343420.html Обнародованы результаты выпускных экзаменов, проведенных 22-23 апреля
Обнародованы результаты выпускных экзаменов, проведенных 22-23 апреля
Обнародованы результаты выпускных экзаменов, поведенных 22 и 23 апреля.
Об этом АПА сообщили в ГЭЦ, передает Day.Az.
Ознакомиться с результатами можно здесь:https://eservices.dim.gov.az/2021/netorta/
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