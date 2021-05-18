https://news.day.az/society/1343579.html Пожар в Хырдалане - ОБНОВЛЕНО
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Пожар в Хырдалане - ОБНОВЛЕНО
10:53
В городе Хырдалан в Абшеронском районе загорелись предметы, находившиеся в вагоне, состоящем из железных конструкций, общей площадью 32 кв.м.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, близлежащие строения защищены от огня. Пожар потушен подразделениями пожарной охраны.
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10:44
В Хырдалане горит вагон.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, на горячую линию министерства "112" поступила информация о пожаре в строении вагонного типа в городе Хырдалан Абшеронского района.
Подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС привлечены к месту пожара.
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