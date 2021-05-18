Пожар в Хырдалане

10:53

В городе Хырдалан в Абшеронском районе загорелись предметы, находившиеся в вагоне, состоящем из железных конструкций, общей площадью 32 кв.м.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, близлежащие строения защищены от огня. Пожар потушен подразделениями пожарной охраны.

---------

10:44

В Хырдалане горит вагон.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, на горячую линию министерства "112" поступила информация о пожаре в строении вагонного типа в городе Хырдалан Абшеронского района.

Подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС привлечены к месту пожара.