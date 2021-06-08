Прокуратура расследует факт гибели ребенка, выпавшего с 16-го этажа в Баку

Прокуратура Сабаильского района начала расследование по факту гибели Аббаса Исмаилова 2017 года рождения, упавшего из окна квартиры, расположенной на 16 этаже многоэтажного дома по адресу: Сальянское шоссе, 32.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информация об этом поступила в районную прокуратуру.

В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводится осмотр места происшествия.