https://news.day.az/society/1350603.html Прокуратура расследует факт гибели ребенка, выпавшего с 16-го этажа в Баку
Прокуратура расследует факт гибели ребенка, выпавшего с 16-го этажа в Баку
Прокуратура Сабаильского района начала расследование по факту гибели Аббаса Исмаилова 2017 года рождения, упавшего из окна квартиры, расположенной на 16 этаже многоэтажного дома по адресу: Сальянское шоссе, 32.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информация об этом поступила в районную прокуратуру.
В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводится осмотр места происшествия.
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