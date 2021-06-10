Сегодня открываются моллы и торговые центры в Азербайджане

Сегодня в Азербайджане открываются крупные торговые центры.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение было принято Оперативным штабом при Кабинете министров 25 мая.

Согласно решению, с 00:00 10 июня возобновляется работа крупных торговых центров (за исключением детских и других развлекательных центров, кинотеатров).