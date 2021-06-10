https://news.day.az/society/1350863.html Сегодня открываются моллы и торговые центры в Азербайджане
Сегодня открываются моллы и торговые центры в Азербайджане
Сегодня в Азербайджане открываются крупные торговые центры.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение было принято Оперативным штабом при Кабинете министров 25 мая.
Согласно решению, с 00:00 10 июня возобновляется работа крупных торговых центров (за исключением детских и других развлекательных центров, кинотеатров).
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