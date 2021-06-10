Бюст шехида Худаяра Юсифзаде передан в Национальный музей истории Азербайджана

Молодой скульптор, магистрант II курса Азербайджанской государственной академии художеств Жаля Алиева передала Национальному музею истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) свою работу - бюст шехида Отечественной войны Худаяра Юсифзаде, сообщили Trend Life в музее, передает Day.Az.

Директор музея, академик Наиля Велиханлы выразила признательность Жале Алиевой за создание произведения искусства и передачу его музею.

В свою очередь, скульптор отметила, что гордится высокой оценкой своей работы и включением ее в фонд музея. Она также подчеркнула, что работает над созданием бюстов других шехидов.

Ознакомиться с работой Жали Алиевой можно на выставке Anadır arzulara hər zaman Qarabağ, которая в настоящее время проходит в музее.

Худаяр Юсифзаде родился 15 июля 1998 года в Барде. Спустя 24 дня после рождения он потерял отца - одного из известных в городе исполнителей на гармони.

Худаяр Юсифзаде окончил в Барде Детскую школу искусств №1 имени Бюльбюля. Принимал участие в боях на кельбаджарском направлении за освобождение высот на Муровдаге. Также воевал на физулинском, джебраильском, зангиланском направлениях. Был ранен в боях за село Агбенд Зангиланского района. Впоследствии скончался от полученных ран.

Посмертно награжден орденом "Флаг Азербайджана", медалями "За Отчизну" и "За освобождение Зангилана".

Напомним, что в соцсетях набирает популярность видео, на котором Худаяр Юсифзаде вместе с боевыми товарищами исполняет песню "Vətən yaxşıdır" на слова Алиаги Вахида.