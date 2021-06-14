https://news.day.az/society/1352330.html Объявлен прием в колледжи на базе 9-летнего образования
Объявлен прием в колледжи на базе 9-летнего образования
ГЭЦ объявил прием студентов в ссузы на базе 9-летнего среднего образования.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, прием заявлений будет осуществляться 14-29 июня на сайте. Абитуриенты должны войти в "личный кабинет" на портале - ekabinet.dim.gov.az, заполнить форму заявления, внести сумму на счет.
Информация об участии абитуриента в экзамене за счет средств государственного бюджета или на платной основе предоставляется абитуриенту в программе "Электронное заявление абитуриента".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре