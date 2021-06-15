В каких случаях вместо COVID-паспорта можно получить справку?

"Противопоказаний к китайской вакцине Sinovac, применяемой сегодня в Азербайджане, почти нет".

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил помощник президента Азербайджана - завотделом Администрации Президента по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов.

По его словам, если это так и эти граждане докажут это, обратившись к врачам, возможно, вместо паспорта вакцинации им можно будет выдать дополнительную справку.