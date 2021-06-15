https://news.day.az/society/1352798.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 40 705 человек, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 31 850, вторую - 8855.
Общее количество использованных доз вакцины составило 2 816 346. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 842 954, вторую - 973 392.
Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января.
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