https://news.day.az/society/1353576.html Азербайджан и Турция обсудили вопросы сотрудничества в сфере человеческих ресурсов
Азербайджан и Турция обсудили вопросы сотрудничества в сфере человеческих ресурсов
Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев обсудил с руководителем Управления кадров Администрации Президента Турции Салимом Атаем вопросы сотрудничества в сфере человеческих ресурсов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в развитии человеческих ресурсов, направленных на продвижение инноваций в нашей стране.
Отметим, что руководитель Управления кадров Администрации Президента Турции Салим Атай находится с рабочим визитом в Азербайджане.
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